Mister Movie | Kevin Smith si Prepara a un Nuovo Horror Ispirato a Rosemary’s Baby

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Oltre ai suoi celebri film di culto come Clerks, Mallrats e Jay and Silent Bob Strike Back,è noto per essersi avventurato, a tratti, nel territorio dell’. Con Red State nel 2011 ha mostrato il suo lato più oscuro, mentre i successivi Tusk e Yoga Hosers si sono spinti verso una-comedy audace e bizzarra. Ora, sembra chesia pronto a tornare al genere, come ha rivelato durante un recente episodio del suo podcast Fat Man Beyond. Nuovi Progetti e Ispirazioni Cult Nell’episodio speciale, della durata di ben 4 ore e 30 minuti in onore dell’uscita digitale di The 4:30ha esplorato diversi temi e condiviso le sue ultime preferenze cinematografiche. Uno dei film che ha particolarmente apprezzato è Apartment 7A, attualmente disponibile su Paramount+ e prequel di, capolavorodi Roman Polanski del 1968.