Sport.quotidiano.net - Ligue 1: il PSG allunga a +6 sugli inseguitori. Monaco k.o, ok il Marsiglia di De Zerbi

Roma, 4 novembre 2024 - Il Paris Saint Germain tenta la prima fuga stagionale in1. I parigini hanno conquistato altri tre punti durante la 10^ giornata del campionato francese, che stanno al momento amministrando da capolisti. Il successo di misura contro il Lens permette alla squadra di Luis Enrique di rimanere a +6 suldi Roberto Dee sul. I monegaschi hanno perso terreno dopo la sconfitta maturata in casa contro l'Angers e sono stati agganciati nella graduatoria generale proprio dalla compagine allenata dal tecnico italiano. Le partite del fine settimana Il Paris Saint Germain veleggia in testa alla classifica di1 e fa le prove di fuga. In questo fine settimana di calcio francese, i parigini si sono imposti per 1-0 contro il Lens al Parco dei Principi, in un match deciso dal gol di Ousmane Dembelé.