L’allenatore del Tottenham Postecoglou non aveva bisogno di discutere della reazione alla sostituzione

2024-11-03 21:16:08 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Angeha detto di “non aver visto alcuna differenza” in Son Heung-min dopo che il capitano sembrava reagire con rabbiasuaal 56?sua prima apparizione in quattro partite del. Son ha iniziato da capitano contro l’Aston Villa e ha realizzato il pareggio al 49? di Brennan Johnson nella vittoria per 4-1 alHotspur Stadium, per poi essere sostituito da Richarlison poco dopo con una mossa che sembrava infastidire l’ex vincitoreScarpa d’Oro. “Non avrebbe mai giocato più di così”, ha detto. “Non ho visto alcuna differenza in Sonny. Sarei sorpreso se a qualche giocatore piacesse uscire quando si sente bene. “Non avevodi discuterne con lui.