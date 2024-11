Bergamonews.it - L’AlbinoLeffe torna a sorridere: battuta la Clodiense. Cade l’Atalanta Under 23

Salò.23 rimedia la seconda sconfitta nelle ultime tre partite esul campo della Feralpisalò, vittoriosa per 3-1. Il primo tempo scivola via sui binari del sostanziale equilibrio, ma la musica cambia quandorimane in dieci per il rosso diretto a Obri? che commette fallo da ultimo uomo stendendo Gangi. E così il match si sblocca nella ripresa: il colpo di testa di Maistrello stappa il match, ma la reazione dei nerazzurri – nonostante l’uomo in meno – è veemente: Vlahovic si procura e realizza il rigore dell’1-1, ma nel finale i nerazzurri crollano. Maistrello firma la doppietta personale a dieci dal traguardo e in pieno recupero è Di Molfetta a mettere il punto esclamativo. FERALPISALÒ-ATALANTA U23 3-1 Reti: 67?, 79? Maistrello (F), 77? rig. Vlahovi? (A), 92? Di Molfetta (F). Feralpisalò: Rinaldi, Rizzo, Pasini, Dubickas (61? Maistrello), Balestrero (C), Di Molfetta, Pilati, Zennaro (73? Brambilla), Cavuoti (73? Hergheligiu), Boci (60? Letizia), Pietrelli (90? Luciani).