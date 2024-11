.com - Emilia Romagna, la difesa del suolo “priorità”

“Ladele la salvaguardia del territorio dovranno essere in cima alledi chi governerà l’nei prossimi cinque anni. Visto quanto accaduto in queste settimane non solo nella nostra Regione, ma anche in Spagna, in Francia, in Romania, in Austria, in Repubblica Ceca e in Ungheria, comprendo bene le preoccupazioni sollevate da cittadini e utenti in merito all’impatto del maltempo. Per questo sono convinto che il governo statale e quello regionale debbano lavorare insieme per trovare risorse sempre più importanti per il nostro territorio”. Sono la parole di Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico ed eurodeputato, nonché presidente della Regionedal 2015 al 2024, a commento della ricerca realizzata dall’Adnkronos con l’agenzia SocialData sui temi più discussi dagli utenti sulle piattaforme online nei mesi precedenti alle elezioni regionali del 17 e 18 novembre.