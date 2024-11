Calciomercato.it - Doppia espulsione e niente Milan: caos all’Olimpico

Leggi tutto su Calciomercato.it

Lazio-Cagliari, succede di tutto in meno di un minuto: doppio cartellino rosso esfida contro i rossoneri L’andamento e lo stato di forma delle due squadre avrebbero probabilmente fatto presagire una gara completamente diversa. Due espulsioni per il Cagliari,(LaPresse) – Calciomercato.itE un indizio era arrivato anche ad inizio partita, quando Dia ha siglato il gol del vantaggio su errore di Scuffet. Lazio-Cagliari però ha saputo sorprendere. Perché i sardi sono stati bravi a restare in partita e a raggiungere il pari con un gol fortunoso di Luvumbo. Ad un quarto d’ora dalla fine ecco però arrivare la svolta del match: prima il rigore fischiato in favore della Lazio per fallo di Zortea su Zaccagni, poi una clamorosasancita dall’arbitro Ayroldi. Galeotto il contatto tra Mina e Castellanos sulla trequarti sarda.