Movieplayer.it - Donald Trump al cinema: tutte le volte in cui è apparso in film e serie di successo

Leggi tutto su Movieplayer.it

Zoolander, Sex in the City e, naturalmente, Mamma, ho riperso l'aereo. In occasione delle elezioni americane, eccoleche il mega-tycoon ha tentato di sfondare (anche) come attore "You're fired!" Così recitava la frase iconica con cuilicenziava, bruscamente, i concorrenti di The Apprentice. Il popolare reality show che, poi, ha dato il titolo aldiretto dall'iraniano Ali Abbasi, il primo in lingua inglese, con un Sebastian Stan dal tipico ciuffo "blorange" del tycoon americano. Con lui, anche Jeremy Strong, nel ruolo di Roy Cohn, e Maria Bakalova, nei panni di Ivana Marie Zelní?ková. Ma se ilracconta l'ascesa di The, in pochi ricordano che tra le svariate attività intraprese dal divisivo candidato repubblicano, c'è anche quella dell'attore. Dunque, in occasione dell'Election Day