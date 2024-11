News.robadadonne.it - Divorzio Ferragnez, le parole dell’avvocata Missaglia sui versi di Fedez che la citano

“Di’ al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio. Che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio” sono idinel brano Allucinazione collettiva, cuore del dissing trae Tony Effe, e che fanno riferimento molto probabilmente a Daniela, esperta di Diritto di Famiglia e Diritto delle Persone, tra le cui clienti c’è proprio Chiara Ferragni per la gestione deldal marito. Intervistata dal Corriere, l’avvocata si è limitata a rispondere: “Riportare fatti che dovrebbero rimanere in ambito riservato è molto triste e scorretto”, ribadendo la sua volontà di mantenere un riserbo assoluto sulledi, mentre su Ferragni racconta come l’imprenditrice digitale sia in realtà ben diversa dall’immagine pubblica: “Ho trovato una persona semplice ed educata, con domande pratiche a cui voleva dare una risposta”. Vi raccomandiamo.