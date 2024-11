Lanazione.it - D’Amore e Guerra, lettura scenica del nuovo libro di Domenico Guarino

Firenze, 4 novembre 2024 – ‘’, appuntamento il 10 novembre con lacon accompagnamento musicale tratta dal: ‘D'amore e, Elegia polifonica sulla contemporaneità e sulla rivoluzione’ di(Effigi). Le letture sono di, al pianoforte G.Palesati. Appuntamento domenica 10 novembre alle ore 17 presso l’associazione Domea, in via Tegolaia 8, a Grassina. “Quello che stiamo attraversando è un periodo cupo si legge nella presentazione che spiega i contenuti del volume -. Il mondo balla sul bordo della catastrofe, dissanguandosi in guerre, conflitti, migrazioni, impoverimento valoriale prima che economico. Siamo una società ricca di psicofarmaci e povera di futuro. Dipendenti dalle emozioni, ma incapaci di dare e riconoscere profondità ai sentimenti..