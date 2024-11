Champions League | Celtic-RB Lipsia

Leggi tutto su Justcalcio.com

2024-11-04 12:19:10 Giorni caldissimi in redazione! Anteprima della partita Ilha risposto ad alcune domande nell’ultima partita di, un coraggioso 0-0 in casa dell’Atalanta. La squadra di Brendan Rodgers ha affrontato la squadra di Serie A dopo un 7-1 incontro il Borussia Dortmund e con diversi tifosi che mettevano in dubbio la mentalità offensiva dell’allenatore contro avversari di tale qualità. Il pareggio di Bergamo ha dimostrato che ilpuò essere disciplinato dal punto di vista difensivo e dovrà dimostrare di nuovo quelle qualità quando l’RBvisiterà Parkhead domani sera. Ilentra in partita dopo una vittoria per 6-0 sull’Aberdeen – che è secondo in Premiership – nella Coppa di Lega nel fine settimana. Ilè secondo in Bundesliga dopo la sconfitta per 2-1 di sabato in casa del Borussia Dortmund, ma ha faticato nella competizione europea per club d’élite.