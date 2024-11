Ilrestodelcarlino.it - Carabinieri, uniformi e cimeli in vetrina per omaggiare i caduti

Il 4 novembre è la giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate. È il giorno in cui le forze armate ricordano la raggiunta unità nazionale onorando il sacrificio degli oltre seicentomiladella Grande Guerra. Per l’occasione, il comando provinciale deiha allestito unain uno dei negozi di via Bersaglieri del Po, esponendo alcuni pezzi che legano indissolubilmente l’Arma deiagli italiani. Immancabili, sono presenti due esemplari della grande uniforme speciale: una con l’iconica lucerna, il copricapo a due punte sormontato dal pennacchio rosso e blu, indossata daifino al grado di luogotenente e, alla sua destra, quella da ufficiale, su cui campeggia trasversalmente la fascia azzurra mentre, sulla feluca calzata sulla fronte, scende invece l’incantevole cento piume.