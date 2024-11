Sport.quotidiano.net - Amaro ko casalingo per Emma Villas. Cuneo rimonta e prevale al tiebreak

SIENA 23 SIENA: Trillini 8, Nevot 4, Bonami, Melato 1, Coser, Alan 30, Alpini 5, Nelli, Rossi 7, Pellegrini, Randazzo 11, Ceban, Cattaneo 9. All. Graziosi: Codarin 9, Cavaccini, Agapitos, Sottile, Malavasi, Sette 19, Oberto, Mastrangelo, Brignach 26, Compagnoni Chiaramello, Allik 14, Volpato 7. All. Battocchio Arbitri: Merli, Vecchione Parziali: 25-22, 19-25, 28-26, 22-25, 15-17 SIENA – Quarta sconfitta consecutiva perespugna il Palaestra al. L’assenza di Nelli pesa sempre di più: da quando l’opposto è indisponibile sono arrivate solo battute d’arresto, anche se Alan, al suo posto, è stato il migliore della serata. La cronaca. Subito 5-2 per Siena in avvio di primo set, poi 7-3 grazie all’errore di Brignach.