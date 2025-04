Oasport.it - Dalla Cina al Giappone: cosa è cambiato per la Ferrari? Il responso delle prove libere

Venerdì senza infamia e senza lode a Suzuka per la, chiamata al riscatto dopo la fragorosa doppia squalifica del Gran Premio di. La Scuderia di Maranello si è presentata insenza aggiornamenti (le prime novità arriveranno probabilmente tra una settimana in Bahrain) su una SF-25 sin qui troppo discontinua e mediamente ancora abbastanza lontana dalle prestazioni della McLaren.Purtroppo la seconda sessione odierna diè stata condizionata da quattro bandiere rosse che hanno sostanzialmente dimezzato l’attività in pista, costringendo i team a sacrificare la simulazione di passo gara o i time-attack con gomme soft. I valori in campo dunque non sono ben definiti e bisognerà attendere almeno le qualifiche di domani per avere un quadro più preciso della situazione, ma nel frattempo sono emerse comunque alcune indicazioni interessanti.