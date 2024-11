Ilgiorno.it - Adesso PizzAut fa anche le uova per l’inclusione

La battaglia dei diritti si combatte nelle alte sfere, maal supermercato e"lefresche nutrono", spiega Nico Acampora, fondatore di. "È la nostra ultima idea ed Esselunga ha raccolto l’appello". Il packaging è inconfondibile, rosso, come i grembiuli della brigata, e "lesono di qualità". Per ogni confezione venduta 20 centesimi andranno alla causa, "lavoro per ragazzi autistici che gestiscono i locali di Monza e Cassina de’ Pecchi". Oggi, i giovani in servizio nei due ristoranti "sono 41 a tempo indeterminato, ma sono ancora pochi e cerchiamo sempre di ‘contaminare’ altre aziende". I proventi della vendita serviranno proprio "a creare altre possibilità di assunzione". Concetti illustrati con un esempio pratico ai grandi della terra al G7 della Disabilità, ad Assisi, a ottobre, e prima ancora al Palazzo di vetro dell’Onu.