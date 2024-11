Ilgiorno.it - Villa Reale di Monza, il Teatrino di corte riapre dopo sei anni di restauri

– Ci siamo quasi. Ildidellaun lungo corso di, sta per riaprire i battenti. E questo è solo l’inizio. La riapertura del sipario, ultimo tassello mancante del restauro, simbolicamente rappresenterà una stagione di completamento di numerosi beni del complesso dellae del Parco di, a seguito di una fase ormai matura del Masterpan, il documento di indirizzo strategico approvato a maggio 2023 e finanziato con 55 milioni di euro da Regione Lombardia. Incastonato come una gemma sull’ala sinistra della, ildiè ormai da 6sotto i ferri. I lavori, seguiti dalla Soprintendenza, sono partiti nel 2018 con il consolidamento strutturale, mentre nel 2020 si è passati al ripristino dell’apparato decorativo con ponteggi e restauratori, che hanno messo in luce gli originali decori napoleonici.