Gaeta.it - Turista newyorkese sorprende i custodi nel sito archeologico di Pompei

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Un episodio insolito ha scosso ildi, dove unproveniente da New York ha deciso di esplorare liberamente gli scavi di notte. A 28 anni e senza precedenti penali, il giovane si è introdotto nelattraverso l’accesso di via Villa dei Misteri, intraprendendo un’avventura notturna che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. L’irruzione notturna negli scavi archeologici Verso le 2 del mattino, il giovaneha superato le misure di sicurezza e si è trovato a vagare tra le antiche rovine, immortalando il momento con numerose fotografie. La sua presenza non è passata inosservata e, grazie ai sofisticati sistemi di videosorveglianza posizionati nel, il personale di vigilanza ha rapidamente notato il suo comportamento sospetto.