Mettiamo al centro i poveri | l’appello dell’arcivescovo

Firenze, 3 novembre 2024 – “Invoco su tutti voi la benedizione del Signore perché la bellezza della nostra città possa risplendere nel mondo non solo nei suoi monumenti, ma soprattutto nei suoi cittadini per far fiorire un vero umanesimo che metta alla cura e l’attenzione per la dignità di ogni persona umana, in particolare quella deie degli esclusi». Con queste parole, l’arcivescovo Gherardo Gambelli ha ringraziato per l’imposizione del Pallio, il paramento liturgico proprio dei metropoliti, per mano del nunzio apostolico in Italia, monsignor Petar Rajic, oggi pomeriggio nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, presenti i vescovi di Fiesole, Stefano Manetti, di Arezzo, Andrea Migliavacca, di Prato, Giovanni Nerbini, e di Massa Marittima, Carlo Ciattini, con l’arcivescovo emerito cardinale Giuseppe Betori e il cardinale Ernest Simoni.