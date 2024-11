Ilgiorno.it - Liquid Factory cerca start up da finanziare. E oltre 180 imprenditori si fanno avanti da tutto il mondo

Sondrio – La Valtellina come trampolino di lancio verso la Silicon Valley e ilintero. Sei settimane dopo il lancio di The, il successo delle domande per il lotto 2024 che andavano presentate entro il 31 ottobre è andato benogni aspettativa. L’iniziativa del sondriese Fabrizio Capobianco, imprenditore seriale con 23 anni di esperienza in Silicon Valley, in partnership con Banca Popolare di Sondrio finalizzata a creare opportunità uniche per sviluppare le ideeali di giovani talenti in un contesto quale quello valtellinese, che riunisce l’elevata qualità della vita del territorio alpino alla connessione diretta con gli acceleratori californiani più importanti a livello globale, ha suscitato un enorme interesse. "Ricordo di aver detto ad amici e familiari: “Se riceviamo solo 10 candidature, siamo spacciati. Se arriviamo a 30, è decente.