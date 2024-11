Oasport.it - Lewis Hamilton: “Giornata complicata, la macchina era troppo rigida e lenta”

per. Il pilota 7 volte campione del mondo non è andato oltre la decima posizione nel Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, al termine di una prova resa davvero difficile per le condizioni meteo dominate da una pioggia forte e costante. Sul tracciato di Interlagos il portacolori della Mercedes ha combattuto contro il meteo, i rivali ma, soprattutto, contro una Mercedes ben poco performante sul bagnato. Dopo numeri corpo a corpo, quindi, il “Re Nero” ha chiuso alle spalle di Liam Lawson tagliando il traguardo a 50 secondi da Max Verstappen, trionfatore di. Al termine della gara brasiliana,ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di F1.com: “Sinceramente non ci sono grosse spiegazioni per quanto visto oggi in pista. Eravamo lenti.