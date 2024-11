Ilfattoquotidiano.it - “Le televendite? Non mi hanno lasciato fare nient’altro dopo la rottura con Natalia Estrada”: parla Giorgio Mastrota

Dalle conduzioni in prima serata al volto più conosciuto nel settore delle. Quella diè stata una parabola che, all’apparenza, potrebbe sembrare discendente, ma che “mi ha permesso di vivere bene e di essere soddisfatto”. A raccontarlo è proprio l’ex conduttore che, ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, ha ricordato quel periodo della sua carriera in cui ha dovuto prendere una decisione che solo diversi annisi è rivelata essere quella giusta. “La verità è che c’è stato un periodo in cui non mifatto piùaltro, cioè negli anni ’90. Io, solitamente, facevo le prime serate. E questo periodo ha coinciso, con la fine del rapporto con, ndr). Da lì in poi non michiesto più niente. Proprio in quel momento leentravano all’interno del gruppo, al di fuori dei programmi.