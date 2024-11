Zonawrestling.net - Kevin Owens: “Credo di essermi rotto le costole, ma ho ottenuto quello che volevo”

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Sebbene il loro incontro non sia mai iniziato ufficialmente, ciò non ha impedito ae Randy Orton di combattere all’interno della “Mohammed Abdo Arena” durante Crown Jewel. Ad un certo punto della rissa, Orton ha sbattuto una sedia sulla schiena di, prima di lanciarlo violentemente contro il tavolo dei commentatori. Il canadese, che si è sempre vantato di essere uno che reagisce, alla fine ha preso il sopravvento, tanto da lasciare Orton incapace di andarsene sulle sue gambe, dopo averlo colpito con una gomitata su un tavolo che si trovava in mezzo al pubblico. Le parole didopo la rissa “Non ho mai voluto niente di tutto questo” ha dettonel backstage all’intervistatrice Cathy Kelley, in un video pubblicato su X dopo la rissa. “Non ho mai voluto nemmeno questo incontro. Non è stato un incontro, vero? Ma va bene così.