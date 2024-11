Spazionapoli.it - Il Napoli cade al Maradona, ma Conte ha fatto centro: arriva la reazione del pubblico

Sconfitta pesante per ilcontro l’Atalanta. Al triplice fischio, però, èta ladel: il segnale è chiarissimo,gongola. Una sconfitta bruciante, sulla quale Antoniodovrà lavorare per individuare cosa non ha funzionato: ilesce dalleccandosi le ferite, con l’Atalanta che si è imposta per 3-0 a Fuorigrotta con una prestazione importante. Gli azzurri non sono mai sembrati realmente in grado di rimettere in piedi la partita, con la Dea abile anche ad addormentare il gioco soprattutto nel secondo tempo.che non ha giocato male, stando anche a quelle che sono le analisi degli addetti ai lavori: hanno giocato meglio loro, il sunto di quelli che sono i tantissimi commenti anche dei tifosi che si sono scatenati sui social per commentare la partita.