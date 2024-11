Ilrestodelcarlino.it - Il Comune si fa scappare l’ultima "casetta del Duce"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

di Silvano Clappis È sfumata l’idea di riuscire a salvare una "del", così vengono definite dai fanesi quella case con un ettaro di terreno che vennero edificate tra il 1934 e il 1940 a sud del fiume Metauro nell’ambito di un progetto di bonifica voluto dalBenito Mussolini. "Lache l’associazione culturale 87 e l’Ecomuseo Metaurilia Orto di Mare avevano individuato all’inizio di quest’anno e per la quale ildi Fano aveva stanziato una cifra, – dice Maura Garofoli che cura la comunicazione dell’Ecomuseo – è stata purtroppo nel frattempo venduta e adesso tutto è di nuovo fermo". Lache era stata individuata e che si trova lungo la strada per Caminate aveva tutti requisiti per entrare a far parte di un progetto culturale interdisciplinare che mirava soprattutto alla salvaguardia di una testimonianza importante del periodo fascista a Fano.