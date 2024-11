Isaechia.it - Grande Fratello, parla la mamma di Lorenzo Spolverato: “Sapevo che tra lui e Shaila sarebbe scoppiata la passione perché…”

Cristina Bracci, madre di, ha detto la sua sulla frequentazione tra il figlio eGatta. La signora, che ha sorpreso il figlio entrando nella Casa in occasione della nona puntata del, è stata ospite di Giada De Miceli a Non Succederà Più, il programma radiofonico di Radio Radio. “Ho notato subito, da, che lui aveva gli occhi per“, ha esordito la donna, che ha spiegato cosa ha pensato quando ha vistolasciarsi andare (clicca QUI per vedere le immagini) nella Casa del Gran Hermano: L’ho capito dal modo in cui si poneva, dagli occhi con cui la guardava, per lei c’era quella cosa in più rispetto alle altre inquiline. Daquesta cosa qui l’avevo notata,la. Quandoil cuore è un disastro. Dai suoi sguardi si vedeva, io subito do detto “lui perderà la testa per lei“.