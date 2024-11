.com - Gp Brasile, qualifiche rinviate a domenica per maltempo

(Adnkronos) – Leufficiali del Gp delsono statea domani. Forti piogge, ma soprattutto visibilità scarsa e limiti di tempo per il via della sessione, hanno imposto la decisione sul circuito di Interlagos. A meno di un’ora dall’inizio delle, sulla famosa pista brasiliana si sono abbattuti acquazzoni accompagnati da temporali, portando la direzione gara a posticipare più volte la scadenza. Anche se la pioggia si è gradualmente calmata, ha continuato a cadere sul circuito. Lesi terranno quindi domani alle 7.30 locali, le 10.30 in Italia, poche ore prima del Gp, ora previsto per le 12.30 (16.30 ora italiana). Nella gara sprint è stata intanto doppietta McLaren. Sul circuito di Interlagos l’inglese Lando Norris vince davanti all’australiano Oscar Piastri grazie alla strategia decisa dal team, che di fatto ‘sceglie’ il vincitore.