Tvpertutti.it - Endless love, anticipazioni dal 4 al 9 novembre 2024: Nihan aggredisce Zeynep

Il segreto diavrà le ore contate nel corso della prossima settimana di programmazione di, come si evince dalledal 4 al 9. La ragazza innanzitutto chiederà a Tarik di aiutarla a distruggere le prove che Hakan custodisce e che potrebbero incriminarla per l'omicidio di Ozan. Nel frattempo, Kemal econtinueranno a indagare sulla morte del ragazzo, mentre la Sezin sarà sicura chesia coinvolta nell'omicidio del fratello e spingerà Kemal ad andare a parlarle. La ragazza, incalzata dal fratello, gli dirà di essere entrata nella stanza di Ozan la sera della sua morte, ma di essere rimasta lì solo per poco tempo prima di andarsene., inoltre, rivelerà a Kemal di aver detto delle bugie per paura. Poco dopo, Soydere verrà a sapere che Omer è un finto infermiere e che qualcuno vuole incastrare