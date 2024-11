Deruba la sua ex e poi la picchia, arrestato ad Ischia

Leggi tutto su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoEra entrato in casa della sua ex compagna perrla e dopo ha aggredito lei ed il suo attuale compagno ma alla fine è statodai carabinieri. L’episodio è accaduto a Forio dove un 39enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo per rapina aggravata e lesioni personali dopo essersi introdotto nella abitazione della sua ex ed averle sottratto 210 euro dal portafoglio; non contento prima di allontanarsi l’hata e poi nella fuga ha incrociato l’attuale compagno della donna ed ha malmenato anche lui. Sulle sue tracce si mettono i carabinieri della locale stazione che lo individuano poco dopo e lo sottopongono a fermo; l’uomo dovrà rispondere di rapina e di lesioni personali.