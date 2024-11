Metropolitanmagazine.it - Bianca Balti e la forza di mostrarsi sui social con i capelli corti: “I’m a bad bitch” (ed è bellissima!)

Proprio questo weekend la Fondazione ANT, l’Associazione Nazionale Tumori, si troverà nelle piazze di tante città italiane per l’iniziativa dei Ciclamini per la prevenzione. Si è infatti concluso il 31 ottobre il mese per la prevenzione del tumore al seno. Che non è mai abbastanza: lo ha dimostrato, che si è coraggiosamente esposta suiper raccontare il suo percorso e la scoperta di un tumore ovarico al terzo stadio. E si è mostrata in tutta la sua fragile ma splendida bellezza con un nuovo taglio di: “L’ho fatto”, scrive nella caption di Instagram e Tik Tok.mostra il suo nuovo taglio: “L’ho fatto” Un passo alla volta”, aveva scritto quel giorno ai suoi 1,5 milioni di follower, che stava per cominciare il percorso di cure. “Prima comincio, prima finisco.