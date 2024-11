Tvzap.it - “Ballando con le stelle”, nuovo addio al programma: chi è stato eliminato

News Tv. Ieri, sabato 2 novembre 2024, è andata in onda su Rai 1, la sesta puntata dicon le. L'appuntamento con lo show di Milly Carlucci, come sempre, si è chiuso con un'eliminazione. La coppia meno votata ha dovuto lasciare la gara. Ma come si è conclusa questa lunga serata di danza e spettacolo? Chi èdalla puntata didel 2 novembre 2024? Nina Zilli via dalUna serata caldissima quella della sesta puntata dicon le. Subito è arrivata una notizia non felice ma largamente prevista: ovvero quella del ritiro di una grande protagonista, finora, di questa edizione, Nina Zilli.