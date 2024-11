Thesocialpost.it - Alluvione Valencia, i reali spagnoli in visita con Sanchez e Mazon. Per loro lanci di fango al grido di “assassini”

Oggi, in un clima di forte tensione, il re Felipe, la regina Letizia, il primo ministro Pedroe il presidente della Comunitàna, Carlos, sono giunti sul luogo della tragedia. L’accoglienza da parte degli abitanti di Paiporta è stata carica di rabbia, condie grida di “” rivolte ai leader, espressione del profondo disagio della popolazione locale.Leggi anche: Santo Romano ucciso a 19 anni in piazza, la confessione del 17enne fermato: “L’ho ucciso io” “Quel parcheggio è un cimitero“. Sono queste le drammatiche parole dei sommozzatori militari della UME (Unità Militare di Emergenza) che sono riusciti a entrare nel parcheggio sotterraneo dell’enorme centro commerciale Bonaire, nei pressi della città di Aldaya. Completamente allagato, il parcheggio si è trasformato in una trappola mortale per chiunque si trovasse nei dintorni.