Zonawrestling.net - WWE: La Bloodline torna alle origini, Jey uso pone le sue condizioni e Reigns stupisce tutti

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Settimane tumultuose tra Raw e SmackDown per Roman, Jimmy e Jey Uso nella lotta contro il nuovo che avanza, la2.0 guidata da Solo Sikoa. Qualche settimana fa sembrava fantawrestling una possibile reunion tra i tre, ma il nemico comune Solo Sikoa e il lavoro “ai fianchi” di Jimmy sul fratello Jey hanno permesso di vedere questa notte a SmackDown sullo stesso ring Romane Jey Uso. Sullo sfondo il match di questa sera in Arabia Saudita, nel PLE Crown Jewel dove gli “Originals” se la vedranno contro la2.0 in un 3vs3. Uno “Yeet” inaspettato I primi a presentarsi sul ring sono stati Jimmy e Roman. Jimmy ha preso la parola e ha chiesto all’OTC di sotterrare l’ascia di guerra con Jey così come ha fatto lui, solo così, solo uniti come prima hanno speranze di vittoria.