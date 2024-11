Anteprima24.it - Visite di prevenzione del tumore al seno con lo scienziato Corso: sold out di prenotazioni

Tempo di lettura: 2 minutiCirca 50 le telefonate giunte al numero del centralino del Comune di Postiglione e al Comune di Palomonte, nel salernitano, per avere informazioni e partecipare alla mattinata di screening gratuiti per ladelalche si svolgerà venerdì 8 novembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso il centro medico di Postiglione, a cura del medico oncologo elogo, Giovanni. È infatti, grande attesa per venerdì quando la cittadina di Postiglione ospiterà lodi fama mondiale e medico oncologo campano dell’Istituto Oncologico Europeo di Milano, Giovanni, nel comune alburnino.