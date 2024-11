Gaeta.it - Tragedia a Verolengo: trovato senza vita l’elettricista scomparso da San Mauro Torinese

Facebook WhatsApp Twitter La comunità di Sanè scossa dalla tragica notizia della morte di Sergio Brogiato, un elettricistalo scorso martedì 29 ottobre 2024. Il suo corpo è stato rinvenuto nei boschi di, dopo un intensivo intervento dei carabinieri. L’ipotesi principale suggerita dagli investigatori è quella di un gesto estremo, una decisione che ha colpito profondamente la famiglia e chi lo conosceva. L’ultimo viaggio di Sergio Brogiato Sergio Brogiato aveva intrapreso un viaggio in treno verso, immerso in una routine quotidiana che improvvisamente ha preso una piega inattesa. Martedì, durante il tragitto, ha improvvisamente lasciato la vettura in cui si trovava con la moglie, scendendo in corso Siccardi a Torino. Questo gesto ha destato allerta, in quanto aveva abbandonato il marsupio con all’interno documenti e telefono.