Romadailynews.it - Roma, fermato a Tor Bella Monaca: in auto targhe rubate e bastone sfollagente

Operaio 41enne denunciato per ricettazione e false generalità Questa mattina, a Tor, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Frascati hanno denunciato un 41enne, operaiono con precedenti penali, per una serie di reati. L’uomo, alla guida di una Fiat Panda a noleggio, ha attirato l’attenzione dei militari in via Santa Rita da Cascia per il suo comportamento sospetto. Durante il controllo, i carabinieri hanno trovato all’interno dell’due, anteriore e posteriore, risultate, insieme a unin plastica. L’uomo, inoltre, ha inizialmente fornito false generalità nel tentativo di ingannare le forze dell’ordine. Dopo aver accertato la sua vera identità, i militari hanno proceduto con una denuncia a piede libero per ricettazione, false dichiarazioni sulla propria identità e porto di oggetti atti ad offendere.