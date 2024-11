Ilrestodelcarlino.it - Piacenza, coltellata a una gamba: ferita ragazza di 24 anni

, 2 novembre 2024 –da unaalla: è stata trovata così oggi pomeriggio unadi 24dai Carabinieri del Norm. È stata trasportata d'urgenza in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma. Il fatto è accaduto in un'abitazione alla periferia dinel tardo pomeriggio, dove sono intervenuti i mezzi del 118. La giovane ha perso molto sangue, ed è stata trovata nel suo appartamento. Sul posto i Carabinieri del Norm che indagano e che stanno sentendo un uomo che era presente in quel momento, pare il suo compagno. Un'ipotesi, ancora però tutta da confermare e vagliare, è che la giovane possa essersi inferta da sola unadurante una lite.