Gaeta.it - Papa Francesco celebra la messa per i defunti al cimitero Laurentino di Roma

Facebook WhatsApp Twitter Una significativazione ha avuto luogo aldi, doveha officiato unain onore dei. Questo evento ha attirato l’attenzione della comunità locale e non solo, dato il forte simbolismo che accompagna la commemorazione deiin un contesto così toccante. La scelta dire in un luogo come il, noto per la sua vasta area dedicata alla memoria, ha reso l’evento ancora più rilevante per i tanti che vi hanno partecipato. Un gesto di rispetto nel giardino degli angeli Prima di iniziare laha visitato un’area particolarmente significativa del, conosciuta come “Il giardino degli angeli“. Questo spazio è dedicato ai bambini che non sono nati e ritrovano qui il loro riposo eterno.