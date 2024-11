Nella sede di FdI c’è un disturbatore di frequenze contro le intercettazioni | Siamo tutti ascoltati

Leggi tutto su Open.online

(Open.online - sabato 2 novembre 2024) Undi. Ovvero un apparecchio che impedisce lefermando le onde radio dei cellulari. È facilmente reperibile su Amazon, mentre è un po’ una sorpresa trovarlo a Roma in via della Scrofa. Ovverodi Fratelli d’Italia. Eppure sta proprio lì, «da qualche tempo», fa sapere Il Foglio. Lo tirano fuori durante le riunioni riservate a porte chiuse. Perché dopo i casi di dossieraggio e accessi illeciti alle banche dati aleggia un po’ quella sensazione: «. C’è un grande disegno, un complotto. Cillano». E nel mirino «c’è solo il centrodestra. E non da adesso. Ma da quando si è capito che saremmo andati al governo», ha detto Giorgia Meloni. Per questostanza che fu di Giorgio Almirante e oggi spesso occupata da Arianna Meloni, è arrivato un jammer.