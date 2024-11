Ilrestodelcarlino.it - "Le auto sfrecciano vicino alle nostre case"

Leggi tutto su Ilrestodelcarlino.it

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) Le pale dei mulini di Ca’ del Vento non girano più da decenni. In compenso da qualche anno lea tutta velocità a 10 centimetri d. "Ogni giorno – rivela Elena Veronesi, musicista – rischiamo di essere affettati come una mortadella. A niente sono servite proteste e segnalazioni ai vigili. La situazione peggiora sempre di più". Ca’ del Vento è un suggestivo borgo che nella frazione di Calcara a Crespellano-Valsamioggia sta in via San Lorenzo, a metà di questa strada che collega il centro della frazione alla via Emilia a Ponte Samoggia e, soprattutto, agli stabilimenti della Philip Morris. "Sono in tanti – prosegue Elena Veronesi – che da Bazzano, Monteveglio, Crespellano e dal modenese lavorano alla Philip Morris e che scelgono via San Lorenzo come scorciatoia. Anche semplicemente per andare a Bologna.