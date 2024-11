Ilrestodelcarlino.it - “Giallo dei Sibillini, un appuntamento è la chiave”

A volte ritornano. Dopo quarantaquattro anni la Procura di Macerata ha riaperto ildei, cold case numero 2736/1980: la misteriosa morte di Jeannette Bishop May, già baronessa de Rothschild, 42 anni, e dell’assistente Gabriella Guerin, 40 anni. Il 29 novembre 1980 sparirono in una bufera di neve da Sarnano, nel Maceratese. Quattordici mesi dopo, il 27 gennaio 1982, i loro cadaveri (scheletri azzannati dai cinghiali) furono trovati da due cacciatori in un bosco a Podalla di Fiastra, a chilometri e chilometri di distanza. Furono uccise, secondo la Procura. L’indagine è per duplice omicidio. Ecco che cosa ci ha detto in un’intervista – l’11 aprile 2023 – il colonnello Salvatore Forte, che indagò a lungo sul caso con l’allora giudice istruttore del tribunale di Camerino, Alessandro Iacoboni.