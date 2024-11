Thesocialpost.it - Corleone, incidente moto contro trattore: morto il 22enne Giuseppe Graziano

Leggi tutto su Thesocialpost.it

Un giovane di 22 anni,, originario di Isola delle Femmine, ha perso la vita in unstradale nei pressi della strada statale 118, vicino a. Il giovane, in sella alla sua, si è scontrato con une l’impatto è stato fatale: nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, per lui non c’è stato nulla da fare. I carabinieri sono al lavoro per chiarire le cause dell’. La strada statale 118, nota comese Agrigentina, è stata temporaneamente chiusa al traffico all’altezza del chilometro 28 per consentire i rilievi e la gestione dell’. In seguito, la circolazione è stata ripristinata, ma resta regolata a senso alternato per garantire la sicurezza degli automobilisti lungo il tratto interessato.