Ilrestodelcarlino.it - Chiude ’Siamo fritti’. Serrande giù dopo 10 anni:: "Grazie a tutti i clienti"

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) In un momento di aperture di attività commerciali soprattutto relative alla ristorazione, e di cambi di gestione come accaduto per la Locanda del Medioevo a due passi dal Battistero, c’è anche chi ha deciso di ‘mollare’. Si tratta di ‘Siamoin Piazza Simonetti. Un locale nato nel 2014 con l’idea di creare un luogo rilassato ed informale per promuovere e degustare vini locali accompagnati dalle eccellenze gastronomiche del territorio: olive ascolane e fritti di qualità, taglieri di salumi e formaggi locali e primi piatti. Un posto di incontro per trascorrere piacevoli momenti degustando ottimo vino e prodotti tipici locali, tra cui le immancabili olive, ma anche varianti creative, capaci di soddisfare i palati più curiosi, come l’oliva al tartufo, l’oliva vegetariana, bastoncini di polenta fritta, foglie di borragine pastellata e gli speciali calzoncini.