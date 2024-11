Spettacolo.periodicodaily.com - CENTRAL CEE Svela il Suo Attesissimo Album “CAN’T RUSH GREATNESS”

La celebre rapper britannicaCee ha rivelato l’uscita del suo attesodi debutto, “”, il 24 gennaio 2025, dopo aver accumulato oltre 2 miliardi di streaming su Spotify e 1,5 miliardi di visualizzazioni. Annuncio dell’di Debutto diCee, “” La star britannica del rap,Cee, ha rivelato il suodi debutto, intitolato “”, in programma per il 24 gennaio 2025. L’è già disponibile in pre-order sul suo sito ufficiale (https://cee.com/). Collaborazioni e Registrazioni Internazionali Registrato in diverse località nel corso dell’ultimo anno, “” presenta numerose collaborazioni con beatmaker, tra cui il suo storico partner Dave.