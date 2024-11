Ilnapolista.it - Bologna, lo striscione dei tifosi contro Scaroni e la Serie A: “Fate cag**e…questa è la realtà”

In queste ore si sta giocando-Lecce. Sugli spalti del Dall’Ara è apparso unopolemico indirizzato al presidente del Milane alla LegaA. Si legge infatti: “e Legacag**equesta è la“.si è cagliatola decisione di rinviare-Milan a causa dei disagi in città provocati dall’alluvione. Insieme alla Lega il presidente rossonero aveva provato a spingere affinché la partita si giocasse. La curva del #A #Milan #Milan pic.twitter.com/xZLW54m6Sx — Leonardo Bosello (@LeoBosello) November 2, 2024: «Il rinvio di-Milan? Sono furioso, è un danno per noi.