Ilrestodelcarlino.it - Beve e si sente male, minorenne soccorsa al parco delle Acque minerali

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024)alcol, evidentemente troppo, e si. Ragazzadal 118 – giunto con ambulanza e auto con medico a bordo – giovedì sera al(non all’interno della discoteca, va chiarito). Non è stato possibile ricostruire il contesto esatto in cui il fatto è avvenuto e non sono intervenute le forze dell’ordine, ma è noto che gruppi di ragazzi anche giovanissimi si trovano nelprimaserate in discoteca, per mangiare e anche per consumare alcol prima di entrare nel locale. Il tema è stato più volte oggetto di polemiche ed è sotto la lente di Comune e forze dell’ordine anche perché dopo i weekend accade di trovare ilpieno dei ‘resti’ della notte precedente: cocci bottiglie, lattine, sporcizia fuori dai cestini (ma ci sono stati anche brutti episodi di vandalismo).