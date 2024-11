Visita guidata alla mostra di Niki De Saint Phalle a Milano - Realizzata in collaborazione con la Niki Charitable Art Foundation, la mostra espone 110 opere, di cui una decina di grandi dimensioni e una allestita nel cortile esterno del Museo, oltre a una elegante selezione di vestiti della Maison Dior, che ricordano il suo passato di modella nei bellissimi Milanotoday.it - Visita guidata alla mostra di Niki De Saint Phalle a Milano Leggi tutto su Milanotoday.it (Milanotoday.it - venerdì 1 novembre 2024)- Realizzata in collaborazione con laCharitable Art Foundation, laespone 110 opere, di cui una decina di grandi dimensioni e una allestita nel cortile esterno del Museo, oltre a una elegante selezione di vestiti della Maison Dior, che ricordano il suo passato di modella nei bellissimi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:"Disney. L'arte di raccontare storie senza tempo" l'1 novembre 2024; Chiude lasu Vivian Maier. Due visite guidate gratuite; ’I’m a Mosaic!’ al Mar. Apertura straordinaria; Visite guidatenuova"Volti nel tempo. Ritratti e figure di cinque secoli"; Attività e visite didattiche per bambini con Cicero in Rome (Speciale Halloween); Vola colomba, al de Henriquez la

Visita guidata alla mostra “Picasso lo straniero” a Milano

(milanotoday.it)

Questa è la seconda mostra del 2024 dedicata a Pablo Picasso, e questa volta l’artista spagnolo verrà indagato attraverso un’analisi sociologica, parlando della sua vita e soprattutto dei suoi viaggi, ...

Riccione: visite guidate per la mostra di Vivian Meier

(chiamamicitta.it)

In occasione della giornata di chiusura della mostra “Vivian Maier. Il ritratto e il suo doppio”, Civita Mostre e Musei organizza due visite guidate gratuite per esplorare a fondo il percorso espositi ...

Berthe Morisot: visita guidata speciale alla mostra

(genovatoday.it)

BERTHE MORISOT: la visita guidata speciale alla mostra di Palazzo Ducale. Per comprendere ed ammirare una selezione delle 80 opere esposte dell'unica "pittrice" del gruppo impressionista a 150 anni ...

Lunario triestino, la visita guidata alla mostra di palazzo Gopcevich

(triesteprima.it)

Giovedì 31 ottobre, alle ore 17.30, alla Sala “Attilio Selva” di Palazzo Gopcevich (Via Rossini 4), la responsabile dalla Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte e curatrice della mostra “Lunario ...