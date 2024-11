Serie A, dopo 3 anni il derby Roma-Lazio torna in notturna - La Lega Serie A ha reso noto gli anticipi e i posticipi della 19/a e 20/a giornata di Serie A, le prime due del 2025. Il 5 gennaio alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma si giocherà Roma-Lazio, il derby della Capitale torna quindi a giocarsi in notturna dopo tre anni. L’ultima volta era accaduto il 15 gennaio del 2021, ma allora si giocò a porte chiuse vista la pandemia di Covid. Bisogna tornare addirittura al 2 marzo 2019, sei anni fa circa, per trovare una stracittadina tra Roma e Lazio giocata in notturna e con il pubblico presente. Questi gli anticipi e posticipi della 19esima giornata di Serie A: 4/1/2025 Sabato 15.00 Venezia-Empoli Dazn; 4/1/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Napoli Dazn; 4/1/2025 Sabato 20.45 Hellas Verona-Udinese Dazn/Sky; 5/1/2025 Domenica 12.30 Monza-Cagliari Dazn; 5/1/2025 Domenica 15.00 Lecce-Genoa Dazn; 5/1/2025 Domenica 18. Lapresse.it - Serie A, dopo 3 anni il derby Roma-Lazio torna in notturna Leggi tutto su Lapresse.it (Lapresse.it - venerdì 1 novembre 2024)- La LegaA ha reso noto gli anticipi e i posticipi della 19/a e 20/a giornata diA, le prime due del 2025. Il 5 gennaio alle 20.45 allo stadio Olimpico disi giocherÃ, ildella Capitalequindi a giocarsi intre. L’ultima volta era accaduto il 15 gennaio del 2021, ma allora si giocò a porte chiuse vista la pandemia di Covid. Bisognare addirittura al 2 marzo 2019, seifa circa, per trovare una stracittadina tragiocata ine con il pubblico presente. Questi gli anticipi e posticipi della 19esima giornata diA: 4/1/2025 Sabato 15.00 Venezia-Empoli Dazn; 4/1/2025 Sabato 18.00 Fiorentina-Napoli Dazn; 4/1/2025 Sabato 20.45 Hellas Verona-Udinese Dazn/Sky; 5/1/2025 Domenica 12.30 Monza-Cagliari Dazn; 5/1/2025 Domenica 15.00 Lecce-Genoa Dazn; 5/1/2025 Domenica 18.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:A,3 anni il derby Roma-Lazio torna in notturna - LaPresse;A, la Top 1110 giornate: è l'Atalanta la squadra più rappresentata;A, la classificala 10ª giornata: in 3 al 3° posto, Juve fuori dalla Champions!; L'Inter torna a -4 dal Napoli: Empoli battuto 3-0;A, ottava giornata. Verona-Monza 0-3: prima vittoria in campionato per i brianzoli - Aggiornamento del 22 Ottobre delle ore 00:33;A: i risultati e le classifichela terza giornata 2024-25; Approfondisci 🔍

Serie A, Genoa-Fiorentina 0-1, Roma-Torino 1-0 e Como-Lazio 1-5. VIDEO HIGHLIGHTS

(tg24.sky.it)

La 10^ giornata di campionato, unico turno infrasettimanale della stagione, termina oggi con gli ultimi 3 match. Nel tardo pomeriggio, a Marassi i viola passano con un gol di Gosens. Alle 20.45 calcio ...

Serie A, il calendario del Napoli e delle inseguitrici

(sport.sky.it)

Torino-Fiorentina (domenica 3 novembre, ore 15) Lazio-Cagliari (lunedì 4 novembre, ore 20.45) Inter, Atalanta e Juventus, però, dovranno pensare anche agli impegni di Champions che arriveranno subito ...

Serie A, Venezia-Udinese 3-2: rimonta-ossigeno per Di Francesco

(sportmediaset.mediaset.it)

Vittoria in rimonta per il Venezia nella decima giornata di Serie A: 3-2 all' Udinese. Al Penzo, i friulani si portano avanti di due gol dopo 25 minuti con Lovric e Bravo, ma grazie a due rigori al 41 ...

Risultati e classifica Serie A, la Lazio è terza

(askanews.it)

Roma, 31 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della serie A della decima giornata dopo Como-Lazio 1-5, Roma-Torino 1-0. Decima giornata: Cagliari-Bologna 0-2, Lecce-Verona 1-0, Milan N ...