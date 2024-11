Serie A 2024 2025 designazioni undicesima giornata | Udinese-Juventus ad Abisso Ferrieri Caputi per Inter-Venezia

designazioni dell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha ufficializzato i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR selezionati per la giornata che fa seguito all’unico turno infrasettimanale della stagione. Udinese-Juventus è stata affidata ad Abisso, mentre sarà Doveri a dirigere il big match di domenica tra Napoli e Atalanta. Infine, Ferrieri Caputi sarà il fischietto di Inter-Venezia. LE designazioni DELL’undicesima giornata BOLOGNA – LECCE Sabato 02/11 h.15.00 COLLU ROSSI L. – CECCON IV: GALIPO’ VAR: GHERSINI AVAR: MASSA Udinese – Juventus Sabato 02/11 h.18.00 Abisso CECCONI – ZINGARELLI IV: PRONTERA VAR: PATERNA AVAR: CHIFFI MONZA – MILAN Sabato 02/11 h.20. Leggi tutto su Sportface.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Ledell’del campionato di. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha ufficializzato i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR selezionati per lache fa seguito all’unico turno infrasettimanale della stagione.è stata affidata ad, mentre sarà Doveri a dirigere il big match di domenica tra Napoli e Atalanta. Infine,sarà il fischietto di. LEDELL’BOLOGNA – LECCE Sabato 02/11 h.15.00 COLLU ROSSI L. – CECCON IV: GALIPO’ VAR: GHERSINI AVAR: MASSASabato 02/11 h.18.00CECCONI – ZINGARELLI IV: PRONTERA VAR: PATERNA AVAR: CHIFFI MONZA – MILAN Sabato 02/11 h.20.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Consigli fantacalcio 11^ giornata: chi schierare;: Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni;, le squadre con la miglior media spettatori: la CLASSIFICA;: Juventus-Parma, le probabili formazioni; Juventus - Parma (2-2); Juventus-Parma 2-2: un pareggio Made in Usa con McKennie e Weah. La difesa "balla". Quante occasioni per i ducali...; Approfondisci 🔍

Serie A 2024-2025: Roma-Torino, le probabili formazioni

(msn.com)

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Serie A 2024-2025: Como-Lazio, le probabili formazioni

(msn.com)

Como-Lazio, le probabili formazioni Como e Lazio si affronteranno in uno dei due posticipi della decima giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle 20:45 allo Stadio Sinigaglia. I lariani proveranno a ...

Pallanuoto, Pro Recco e Brescia per la fuga in Serie A1. Trieste e Savona per restare in scia

(oasport.it)

Si giocherà tra sabato 2 e domenica 3 novembre la quarta giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile, che dopo i primi ...

Probabili Formazioni Serie A 2024/2025, la guida alla 10ª Giornata

(calcionews24.com)

La Serie A 2024/2025 inizia sabato 17 agosto 2024 e si conclude domenica 25 maggio 2025. Le soste previste sono quattro: 8 settembre 2024, 13 ottobre 2024, 17 novembre 2024 e 23 marzo 2025.