Ilgiorno.it - La strage del gamba de legn sotto il fuoco degli Alleati. La ricerca della ex preside

Un viaggio in tramMonza-Bergamo fra Busnago e Bellusco si trasforma in tragedia. Ilanglo-americani colpisce "elde", è una: 31 morti e più di 70 feriti. La morte arriva dal cielo. Le vittime anonime per decenni, adesso hanno un nome e un volto. A restituire identità e dignità a chi fu mitragliato dagliil 28 ottobre 1944 è stata l'exMaria Teresa Vismara. Ad aiutarla, Fabio Colombo, è lui che ha raccolto le memorie dei busnaghesi, uno dei caduti abitava nel paesino vicino, altri due a Trezzo. Il risultato del lungo lavoro diè stato presentato in aula consiliare, a Bellusco, 80 anni dopo quell'orribile giorno.