Iltempo.it - La Corea del Nord "al fianco di Mosca". Crosetto: "Lo scenario peggiora"

Leggi tutto su Iltempo.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Iltempo.it: Ladelsarà aldella Russia fino alla "vittoria" in Ucraina. Lo ha assicurato il ministro degli Esteri di Pyongyang, dando così corpo ai timori che l'esercito del Paese entri da protagonista nel conflitto che ha messo ko il cuore dell'Europa. "Ribadiamo che staremo sempre fermamente aldei nostri compagni russi fino al giorno della vittoria", ha detto Choe Son Hui. Uno, questo, "che" con l'invio di truppe da parte delladel. Lo ha scandito il ministro della Difesa Guido. "Viviamo in un periodo in cui la guerra fa parte della nostra vita quotidiana, soprattutto della mia purtroppo.