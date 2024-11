Furgone, per cause in corso di accertamento, è andato a finire contro un albero. quattro persone sono rimaste ferite lievemente e sono state trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello con ambulanze ordinarie. Lanazione.it - Furgone si schianta contro albero: quattro persone in ospedale Leggi tutto su Lanazione.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Lanazione.it: Pisa, 1 novembre 2024 – Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 7 di questa mattina, 1 novembre, a Pisa. Un, per cause in corso di accertamento, è andato a finireunsono rimaste ferite lievemente e sono state trasportate al pronto soccorso dell'Cisanello con ambulanze ordinarie.

Furgone si schianta contro albero: quattro persone in ospedale

(lanazione.it)

Pisa, 1 novembre 2024 – Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 7 di questa mattina, 1 novembre, a Pisa. Un furgone, per cause in corso di accertamento, è andato a finire contro un ...

È di due morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto all'alba sulla statale 16 tra Foggia e San Severo, al bivio di Ripalta.

